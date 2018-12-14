جوتيريس يشيد بدور ولي العهد السعودي والرئيس اليمني في "مشاورات السويد"

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ساهما في التوصل إلى الاتفاقات الخاصة باليمن خلال مشاورات السويد.

وأفضت مشاورات السلام اليمنية في السويد، الخميس، إلى إقرار اتفاقات بين وفدي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الانقلابية حول ملفات الأسرى والحديدة وتعز.

وتلقى ولي العهد السعودي اتصالا هاتفيا، من الأمين العام للأمم المتحدة، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة بشأنها.

وفي وقت سابق الخميس، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن شكره للتحالف العربي من أجل المساعدة في تحقيق انعقاد مشاورات اليمن.

وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أن التزام السعودية والإمارات نحو اليمن "تاريخي وليس جديدا"، موضحا أن هناك دعما تنمويا وإنسانيا تم تقديمه وسيستمر.

وأعلنت مارجوت فالستروم وزيرة الخارجية السويدية، أن نتائج مشاورات السلام اليمنية ستُعرض، الجمعة، على مجلس الأمن الدولي.