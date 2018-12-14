شكرا لقرائتكم خبر عن دوي انفجارات عنيفة في مأرب .. وشهود عيان يكشفون ما حدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعترضت دفاعات التحالف العربي، صباح اليوم الخميس، صاروخين باليستيين في سماء مدينة مأرب.



وقال شهود عيان إن دوي انفجارات عنيفة هزت بعض أحياء المدينة جراء اعتراض دفاعات التحالف للصاروخين.



وأوضح الشهود ان دفاعات التحالف اعترضت الصاروخين ودمرتهما في الأجواء دون أي أضرار.



ويأتي إطلاق الصواريخ في ظل انعقاد مشاورات السويد التي ترعاها الأمم المتحدة، مايكشف بجلاء ان التصعيد الميداني الحوثي في عدد من الجبهات، وقصف منازل السكان، وإطلاق الصواريخ، يهدف إلى فشال اي تقدم قد تحرزه المشاورات.

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