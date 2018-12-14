شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تخرق اتفاق السويد قبل أن يجف حبره .. وسقوط اول قتيل بعد الاعلان عن الاتفاق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سقط اول قتيل في مدينة الحديدة من جنود حراس الجمهورية، بعد ساعات من إعلان الامين العام للأمم المتحدة عن التوصل لاتفاق بين الاطراف اليمنية حول الحديدة وميناءها.

وقالت الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية في الحديدة إن مليشيا الحوثي خرقت اتفاق السويد قبل أن يجف حبره بقصف مدفعي في محيط مستشفى 22 مايو داخل مدينة الحديدة واسفر عن استشهاد جندي.

هذا وكانت جماعة الحوثي قد قصفت مساء أمس بقذائف الهاون مستشفى 22 مايو الكائن بشارع الخمسين وألحقت به مزيداً من الأضرار.