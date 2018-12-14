شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن: تفاصيل جديدة عن رفع العقوبات عن السفير أحمد علي.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت الحملة الشعبية الثانية المطالبة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبدالله صالح تفاعلاً غير مسبوق في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. وحقق هشتاج #كلنا_السفير_احمد_علي أرقاماً قياسية في الترند العالمي لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وجدد منظمو الحملة دعوتهم لكافة أبناء الشعب اليمني باستمرار نشر الهشتاج وتعميمه بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي. وكان نائب رئيس مجلس النواب اليمني (البرلمان) الشيخ ناصر باجيل، كشف في تصريح صحفي، أن أكثر من 150 برلمانياً وجهوا ثلاث رسائل إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ولجنة العقوبات، طالبوا فيها برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبدالله صالح.

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن: تفاصيل جديدة عن رفع العقوبات عن السفير أحمد علي.. شاهد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .