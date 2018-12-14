شكرا لقرائتكم خبر عن اليماني يكشف عن موقع تعز من اتفاقات مشاورات السويد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الخارجية اليمني رئيس الوفد الحكومي إلى مشاورات السويد خالد اليماني إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة بإشراف الأمم المتحدة لرفع الحصار عن تعز.

وأضاف اليماني في مؤتمر صحفي عقب الجلسة الختامية للمشاورات “سنذهب لجولة الجديدة من المفاوضات في حال تنفيذ الحوثيين ما تم الاتفاق عليه”

وع الملف الاقتصادي والبنك المركزي قال اليماني إنه “لم يتم التوصل لاتفاق بشأن التفاهمات الاقتصادية بسبب التعنت الحوثي”.

وعن الضمانات المتعلقة بملف الأسرى والمختطفين قال اليماني إن أي تلكؤ في إطلاق سراح المعتقلين سنحمل مسؤوليته للأمم المتحدة .

وأضاف “لا ينبغي التفكير في جولات مشاورات جديدة إن لم ينفذ اتفاق هذه الجولة “.

قال وزير الخارجية اليمني رئيس الوفد الحكومي إلى مشاورات السويد خالد اليماني إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة بإشراف الأمم المتحدة لرفع الحصار عن تعز.

وأضاف اليماني في مؤتمر صحفي عقب الجلسة الختامية للمشاورات “سنذهب لجولة الجديدة من المفاوضات في حال تنفيذ الحوثيين ما تم الاتفاق عليه”

وع الملف الاقتصادي والبنك المركزي قال اليماني إنه “لم يتم التوصل لاتفاق بشأن التفاهمات الاقتصادية بسبب التعنت الحوثي”.

وعن الضمانات المتعلقة بملف الأسرى والمختطفين قال اليماني إن أي تلكؤ في إطلاق سراح المعتقلين سنحمل مسؤوليته للأمم المتحدة .

وأضاف “لا ينبغي التفكير في جولات مشاورات جديدة إن لم ينفذ اتفاق هذه الجولة “.