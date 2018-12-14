شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو..رد مفحم على تصريحات رئيس وفد الحوثيين بشأن اتفاق الحديدة.. شاهد ما جاء فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الكاتب الصحفي، محمد جميح، اليوم الخميس، على تصريحات رئيس وفد الإنقلابيين محمد عبدالسلام فليته. وقال جميح في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "قال رئيس وفد الحوثيين إلى محادثات السويد محمد عبدالسلام إنهم قدموا تنازلات كبيرة في اتفاق اليوم في الحديدة،لتجنيبها الحرب". وأضاف أن "الاتفاق جاء بعد وصول طلائع العمالقة إلى مشارف الميناء يا فليتة". واختتم جميح تعليقه بالقول: "لكن، من المهم أن التنازلات على الورق،يقابلها تنازلات على الأرض.. هناك خطوات مزمنة، وسنرى".



شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو..رد مفحم على تصريحات رئيس وفد الحوثيين بشأن اتفاق الحديدة.. شاهد ما جاء فيه على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .