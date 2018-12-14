شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا اشترط وفد الحوثي في السويد تغيير اسم الجمهورية اليمنيةالى هذا الاسم ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ان وفد الحوثيين في مشاورات السويد اشترط استبدال اسم الجمهورية اليمنية باسم دولة اليمن قبل التوقيع على اي اتفاقيات قد تفضي إلى السلام في البلاد التي تطحنها الحرب منذ أربع سنوات أبابيل



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