شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصورة الأبرز في اختتام مشاورات السويد والتي اشعلت شبكات التواصل وأصبحت حديث كل اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت الصورة التي أظهرت رئيس وفد الحكومة الشرعية ووزير الخارجية خالد اليماني وهو يصافح رئيس وفد المليشيات محمد عبدالسلام اليوم الخميس في اختتام مشاورات السويد برعاية الأمم المتحدة. وأشعلت الصورة شبكات التواصل الاجتماعي واصبحت حديث اليمنيين وسط تباين واختلافات في وجهات النظر تجاه الصورة.. لكن الاغلبية وصفوها بالمصافحة التاريخية بين وزير الخارجية خالد اليماني ورئيس فريق المليشيات الحوثية محمد عبد السلام في ختام #مشاورات_السويد.

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