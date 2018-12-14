شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يسجل أول تراجع مفاجئ بعد اتفاق السويد .. (تعرف السعر الجديد) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - سجل الدولار اول تراجع له بعد إعلان اتفاق السويد بين الاطراف اليمنية بشأن الحديدة وتعز.
وقالت مصادر مصرفية ان سعر الدولار بلغ 510 ريال في صنعاء، و 503 ريال في عدن، في اول تراجع له بعد إعلان الاتفاق.
واضافت المصادر ان الريال السعودي بلغ سعره 135 ريال في صنعاء، و 133 ريال في عدن.
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