القربي: مخرجات السويد بداية مبشرة ولا يجب الإفراط بالتفاؤل

قال وزير الخارجية الاسبق والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الدكتور أبوبكر القربي إن مخرجات مشاورات السويد التي رعتها الأمم المتحدة بقيادة مارتن غريفيث تمثل بداية مبشرة لعودة الوعي .
وأوضح القربي بتغريدة في حسابه مساء اليوم أن "مخرجات مشاورات جنيف بداية مبشرة بعودة الوعي لليمنيين و بقناعة قيادة التحالف بضرورة وضع نهاية لحرب اليمن وبإسهام الدول دائمة العضوية في الامم المتحدة مع عمان والكويت".
واستدرك القربي بالقول "لكن علينا الا نفرط بالتفاؤل بقدر ما علينا حماية هذه الخطوة من اصحاب المصالح والأجندات الخاصة والمليشيات المسلحة".
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