عاصفة تغريدات تصعد التراند في تويتر: #الشرعيه_تنتصر_وتهزم_الحوثي ا

تصدرت تفاعلات الاتفاق الموقع في السويد في ختام المشاورات اليمنية التي رعتها الأمم المتحدة ووافق خلاله الحوثي على الانسحاب من الحديدة، تفاعلات المعقلين من رواد مواقع الاجتماعي بما فيها تويتر.

وغرد مغلقون تحت هاتشاج #الشرعيه_تنتصر_وتهزم_الحوثي الذي صعد إلى التراند العالمي مساء اليوم، مع ألوف التعليقات رصدها الخليج 365، علقت حول الاتفاق.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني مغرداً: مشاورات السويد جاءت بفعل ثبات القيادة السياسية والعسكرية على المرجعيات الثلاث ( المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الدولية أهمها القرار 2216 ) ولَم تكن لتتم لولا الضغط العسكري في كل الجبهات.

من جانبه أوضح الإعلامي محمد العرب أن للنصر العسكري دوره في رضوخ المليشيا الحوثية لآلية فتح مطار صنعاء وتسليم ميناء الحديدة وعودة الموظفين في الحكومة الشرعية.

وقال: استطاعت الحكومة اليمنية بفضل الله ثم بالصبر والتمسك بالحق ودعم الأشقاء من تحقيق نجاح ملموس في طريق إعادة الحقوق للمواطن اليمني الذي عانى الويلات من مليشيا الحوثي واستهتارها بالقيم الإنسانية.

وقال جمال الحربي: أثمر الضغط العسكري في #الحديدة كما كان يؤكد التحالف العربي دائماً، الحوثيون وافقوا على الانسحاب من الحديدة بعد أن خسروها عسكرياً وليس من أجل السلام كما يزعمون..!!