شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان: انفجار الوضع في صنعاء بشكل غير مسبوق وأندلاع معارك و الطيران يتدخل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر ميدانية احتدام المعارك بشكل عنيف منذ ساعات وحتى الان في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء. وقالت المصادر "إن معارك عنيفة دارت ومازالت بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي في مناطق المدفون وبران ومحلي وجبل القرن بمديرية نهم". وأضافت "أن قتلى وجرحى سقطوا من الجانبين خلال المعارك الدائرة والتي تخللها تراشق للقصف بقذائف المدفعية والهاونات"، مشيرة إلى أن طيران التحالف العربي شن ست غارات على مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية في منطقة محلي ومسورة ومفرق المديرية وسط تحليق مكثف

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