سفير السعودية لدى واشنطن: اتفاق اليوم خطوة كبيرة نحو إعادة الأمن لليمن

قال السفير السعودي في واشنطن، خالد بن سلمان، "يشكل اتفاق اليوم خطوة كبيرة نحو اعادة الأمن لليمن الشقيق والمنطقة".

وأضاف بن سلمان في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "بما في ذلك أمن البحر الأحمر، الممر الحيوي للتجارة الدولية. ونتمنى أن يترك الحوثي العمل من أجل ايران وان يعمل من اجل اليمن ويقبل بسلام شامل مبني على المرجعيات الثلاث".

وتابع "ترحب المملكة بالاتفاق الذي أعلن اليوم بالسويد ونشيد بجهود المبعوث الأممي".

ومضى "في الوصول لهذا الاتفاق وهي خطوة هامة نحو استعادة الشعب اليمني لسيادته واستقلاله وستساهم بإذن الله في تعزيز وصول المساعدات الإغاثية الى الشعب اليمني الشقيق" .

وقال "وافقت الحكومة الشرعية على مقترح المبعوث الأممي السابق تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة وهو ما استمر الحوثيين في رفضه، وما كانت هذه الموافقة لتتم اليوم لولا استمرار الضغط العسكري من الأحرار في اليمن واخوانهم في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن".