شاهد.. العقيد العميد التميمي يزور العلامة علي مديحج

قام المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي عصر اليوم الخميس بزيارة لمنزل العلامة السيد علي مديحج للإطمئنان على صحته. وخلال الزيارة أشاد العميد التميمي بدور العلامة "مديحج" في نشر العلم والإرشاد والدعوة إلى الله بالتي هي أحسن وكذا رسالته الدعوية التي تدعوا إلى الخير والتسامح والتعاون بين أبناء المجتمع ونبذه للعنف والتطرف والكراهية متمنياً له دوام الصحة والعافية. بدوره أعرب فضيلة العلامة علي مديحج عن شكره وامتنانه لهذه اللفتة الكريمة بزيارة مدير أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير التميمي معتبراً الزيارة تجسيداً عالياً للتواضع والوفاء والاهتمام بالعلماء في حضرموت.

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