بالصور.. الدحيمي يستلم مشروع مياه مخيم الأسر المتضررة من "لبان" في المهرة

قام مدير عام مديرية المسيلة فضل صلاح الدحيمي اليوم الخميس الموافق 13/12/2018 بأستلام مشروع مياه مخيم الأسر المتضررة جراء العاصفة لبان ، من قبل مدير عام الهيئة العامة لمياه الريف ، المهندس يوسف أحمد سالم بن محيسن .

وأوضح مدير عام مكتب هيئة مياه الريف بالمحافظة المهندس يوسف بن محيسن بأن الموقع تم تجهيزه وتزويده بكافة الخدمات الضرورية كالكهرباء وخزانات المياه عدد 36 خزاناً سعة 2000 لتر وشبكة متكاملة و17 حماماً وشبكة صرف صحي وجابيونات ومناهل للغسيل وخزانات لمياه الشرب ، وغيرها من الخدمات والإحتياجات اللازمة .

الجدير بالذكر أن المشروع نُفذ من قِبل المقاول صلاح مسلم الدحيمي ، وبدعم من منظمة اليونيسيف ، حيث أصبح المشروع جاهزاً للأستخدام من قبل الأسر بمخيم الإيواء مما سوف يخفف من معاناتهم كثيراً في حصولهم على المياه .