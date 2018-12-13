المهرة.. نيمر يلتقي الفريق الوزاري المكلّف بحصر المساكن المتضررة من "لبان"

التقى الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر اليوم بالفريق الوزاري المكلّف من وزارة الأشغال العامة والطرق برئاسة المهندس محسن كرامة باقطيان مدير عام الإشراف والمتابعة الهندسية بالوزارة وبحضور المهندس سالم محمد العبودي وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية وم. خالد العماد مدير عام مكتب الأشغال العامة بالمحافظة.

وحيث ناقش الأمين العام مع فريق الحصر الوزاري - المشكّل من رئاسة الوزراء - حجم الأضرار التي تعرضت لها المساكن الخاصة بالمواطنين جراء الحالة المدارية لبان التي ضربت المحافظة منتصف أكتوبر الماضي ، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه الفريق ميدانيا والعمل على تذليلها وتسهيل مهمة الفريق ليؤدي عمله بالشكل المطلوب ابتداءً من مديرية الغيضة ، كما أستمع الأمين العام والوكيل الفني إلى طبيعة ما انجزه الفريق خلال الأيام الماضية في عملية الحصر منذ نزولهم .

وأكد الاجتماع على ضرورة التعجيل في رفع وأستكمال عملية الحصر وتفريغ البيانات لأستكمال الكشوفات الخاصة بذلك .