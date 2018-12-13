وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية يلتقي وفد مؤسسة "إثر" التنموية

التقى المهندس سالم محمد العبودي وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية، اليوم، بمكتبه كلٱ من رئيس وأعضاء إدارة مؤسسة أثر التنموية لمناقشة عدد من المقترحات التي تداولها الجانبين والهادفة إلى الإستفادة من خبرات وإهتمام مؤسسة أثر التنموية في إقامة دورات تدريبية لعدد من قيادات السلطة المحلية في الجانب الإداري بالإضافة الى تدريب عدد من كوادر المهرة من الشباب والشابات على كيفية التعامل والتواصل مع المنظمات الدولية.

وناقش اللقاء عدد من الآراء والمقترحات الداعمة لتوجه السلطة المحلية واهتمامها الملحوظ بالتنمية البشرية وتأهيل قياداتها والكوادر المحلية في كل المجالات العلمية والعملية.

واكد الوكيل العبودي إن هذا اللقاء يهدف إلى التنسيق مع المؤسسة والإستفادة من خبراتها ومدربيها الدوليين في إقامة الدورات التدريبية وبما يخدم توجه السلطة المحلية وقيادتها الشابة ممثلة بالشيخ راجح سعيد باكريت واهتمامها بالتنمية البشرية وبناء الإنسان وتأهيل كوادر المهرة من الشباب والشابات في مختلف المجالات، ومنها الإهتمام بالأسر المنتجة وفنون الإدارة والتعامل مع المنظمات الدولية وغيرها .

من جهته أكد المهندس عبد السلام محمد بلجعيد رئيس مؤسسة أثر على استعداد المؤسسة وكوادرها ومدربيها على التعاون وبذل كل الجهود الهادفة إلى تدريب وتأهيل كوادر المهرة وبما يحقق أهداف وطموحات قيادة المحافظة في التنمية البشرية .

حضر اللقاء، الدكتور محمدحسين العمودي المدير التنفيذي لمؤسسة أثر، والمدرب الدولي أمير شحرة، والمدرب الدولي حمزة شحرة .