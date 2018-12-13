العبودي يلتقي بمدير ومنتسبي المؤسسة العامة للكهرباء منطقة المهرة

التقى صباح اليوم المهندس محمد سالم العبودي وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية، بحضور المهندس خالد العماد مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة، بمدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة محمد علي كلشات، والأخ الاثنين عمر سويلم مدير إدارة التوزيع، وعدد من مهندسي وعمال ومنتسبي المؤسسة .

وخلال اللقاء استمع العبودي إلى هموم العاملين وشكواهم حول أهمية إيجاد آلية للتنسيق والتواصل مع المختصين أثناء العمل على صيانة أو تحسين الشبكة، تفاديا لأي حوادث كهربائية قد تودي بحياة أحدهم، وتطبيقاً لمبدأ السلامة المهنية، عطفاً على الشكاوي الواردة من طاقم العمل .

من جانبه تحدث مدير عام مؤسسة الكهرباء عن ضعف حالة التنسيق أحيانا بين الفريق المتلقي للبلاغات وقسم التوزيع وهذا يشكل حادثا عارضاً بإطفاء خطوط الضغط الجاري العمل عليها.. وأشار إلى جملة من المعوقات والصعوبات التي تواجه المؤسسة ميدانيا، مضيفاً أنه على الرغم من ذلك فإن الجميع يعمل وفق الإمكانيات المتاحة لديهم .

وأكد العبودي وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية على أهمية أخذ الإعتبار لجانب السلامة والحرص على الأرواح التي تبذل قصار جهدها لاستمرار خدمة التيار الكهربائي للمواطن بالمحافظة.