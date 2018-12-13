شكرا لقرائتكم خبر عن جباري يفاجئ الجيمع ويكشف المستور في مفاوضات السويد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبر وفد الحكومة المفاوض في السويد عبد العزيز جباري عن اسفه لتراجع مليشيا الحوثي الانقلابية عن اتفاق مطار صنعاء والملف الاقتصادي والرواتب.

وقال جباري في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية" ان وفد الحكومة تفاجئ في اللحظات الاخيرة لمشاورات السويد تراجع وفد الانقلابيين عن اتفاق مطار صنعاء، والملف الاقتصادي، والرواتب.

وبين جباري ان هذا شيى متوقع من الانقلابيين فالجماعة لم تفي بأي اتفاقات ابرمتها والجميع في اليمن يعرفها.

وأكد جباري ان الجماعة الانقلابية اذا بدأت في تطبيق اتفاق السويد والذي ركز على ملف الاسرى والمختطفين، والحديدة وتعز، فهي خطوة ايجابية.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن توصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق حول ميناء الحديدة وتعز في ختام مشاورات السويد.

وأشاد غوتيريش، في كلمة ألقاها، اليوم الخميس، في ختام المفاوضات، بأعضاء الوفدين اليمنيين لتوصلهم إلى هذا الاتفاق، قائلاً: "إننا نشهد بداية النهاية لأزمة اليمن".

وقال إن "الاتفاق بشأن الحديدة كان واحداً من أصعب الأمور التي واجهتنا"، لافتاً إلى أنه سيكون له تأثير كبير جداً على الوضع الأمني والإنساني.

وأشار الأمين العام للمنظمة العالمية إلى أن ما تم التوصل إليه في السويد "خطوات بالغة الأهمية بالنسبة لكل الشعب اليمني".

ولفت إلى أن تم الاتفاق على وضع إطار سياسي لتنفيذ كل ما تم التوصل إليه في المحادثات، مؤكداً أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستجرى في شهر يناير/كانون الثاني المقبل.