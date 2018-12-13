وحدة التشكيل البحري تفكك لغم بحري زرعته المليشيا قبالة سواحل حجة

عثرت قوات التشكيل البحري التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، صباح اليوم الخميس، على لغم بحري قبالة سواحل جزيرة الفشت التابعة لمحافظة حجة شمال غرب البلاد. وذكرت مصادر عسكرية إن قوات التشكيل البحري التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، صباح اليوم الخميس، فككت لغم بحري زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية قبالة سواحل جزيرة الفشت التابعة لمحافظة حجة. وتواصل قوات التشكيل البحري عمليات المراقبة والبحث الاعتيادية في سواحل محافظة حجة والجزر المحاذية لها والمياه الدولية وذلك لكشف الألغام التي تزرعها مليشيا الحوثي والتي باتت تشكل خطرا على حياة الصيادين واهالي الجزر وخط الملاحة الدولية.

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