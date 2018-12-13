بالصور.. مكتب مياه الريف يسلّم موقعاً لإيواء النازحين للسلطة المحلية بمديرية المسيلة

سلّم مكتب الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة المهرة، اليوم الخميس، موقعأ خاصاً بإيواء النازحين بمنطقة العيص بمديرية المسيلة بعد إنجازه وتجهيزه لمدير عام المديرية الأستاذ فضل صلاح الدحيمي بحضور الأمين العام للمجلس المحلي عبدالرحمن باعباد.

وأوضح مدير عام مكتب هيئة مياه الريف بالمحافظة الأستاذ يوسف بن محيسن بأن الموقع تم تجهيزه وتزويده بكافة الخدمات الضرورية كالكهرباء وخزانات المياه وشبكة متكاملة وحمامات وشبكة صرف صحي وجابيونات ومناهل للغسيل وغيرها من الخدمات والاحتياجات اللازمة.

ووفق متابعة "الخليج 365"، يأتي إنجاز وتسليم هذا المخيم في إطار الجهود التي تبذلها السلطة المحلية بمحافظة المهرة ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت في إعادة تطبيع الحياة بعد الحالة المدارية لبان التي ضربت محافظة المهرة في منتصف أكتوبر الماضي وأحدثت أضرارا بالغة في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، ووضع الحلول العاجلة لإيواء النازحين والمتضررين من المواطنين الذين دُمرت منازلهم خاصة بمديرية المسيلة الأكثر تضرراً من الكارثة.

المشروع نفذته مؤسسة صلاح مسلّم الدحيمي للتجارة والمقاولات العامة وبتمويل من منظمة اليونيسيف وتحت إشراف فرعي الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف حضرموت الساحل والمهرة.

حضر مراسيم الاستلام والتسليم المهندس المشرف أحمد المحفدي والمقاول المنفذ صلاح الدحيمي وعدد من المختصين.