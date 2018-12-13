البوحر يطالب بتكثيف جهود المجتمع الشبواني لمحاربة الظواهر السلبية

اشاد قائد قوات النخبه الشبوانية بالمبادرة الشبابية والمجتمعية التي تاسست مؤخرا باسم منظمة سما للتنمية والإرشاد وعملها التوعوي والتنموي والانساني الهادف لخدمة المجتمع وبالاخص مبادرتها الاخيرة الهادفة لمكافحة ظاهرة انتشار المخدرات وتعاطي الحبوب المخدرة من قبل بعض الشباب.

لافتا الى اهمية دعم ومؤازة مثل تلك المبادرات والمنظمات التي تهدف لمكافحة كافة الظواهر السلبية في المجتمع والدخيله على ابناء الجنوب الاحرار .

جاء ذلك في تصريح صحفي ادلى به المقدم محمد سالم البوحر - قائد قوات النخبه الشبوانية وطالب من خلاله

القادة ورجال المال والاعمال وكافة المشائخ والشخصيات الاجتماعيه والشبابيه بضرورة الوقوف الى جانب كل من يعمل على مكافحة المخدرات بغرض الحفاظ على الشباب من التدمير الاخلاقي والعقلي والجسدي الذي تسعى اليه بعض القوى السيئة في مخطط منها لتدمير الشباب عن طريق استخدام ودعم عملية الترويج لظاهرة المخدرات التي باتت آفة لايمكن السكوت تجاهها او التغاضي عنها.

واضاف البوحر بالقول : " وباذن الله تعالى نحن كقيادة للنخبة قد عملنا وسنعمل على تسهيل عمل اي منظمة او مبادرة تسعى للمساهمة في مكافحة كافة الظواهر السلبية والدخيلة على مجتمعنا وفي مقدمتها ظاهرة انتشار المخدرات بهدف التخفيف من مضارها على المجتمع والشباب الذين يعتبرون عماد الوطن والدولة التي نسعى اليها جميعا " .

وفي ختام تصريحه طالب ( البوحر ) من أمن وشرطة خفر السواحل الجنوبية بالوقوف والمساهمة قدر الامكان من جانبهم في الحد من ظاهرة تهريب المخدرات بانواعها عن طريق البحر مع الاهتمام وبشكل اكبر بعملية المراقبه المستمره لسواحل المحافظات الجنوبية وعدم ترك اي ثغرات او فرصة للمهربين بادخال المخدرات التي افسدت وستسهم في افساد الشباب .