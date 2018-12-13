صحافي مخاطبا المقاومة: فلتبقى أيديكم على الزناد

قال الصحافي، عبدالكريم المدي، اليوم الخميس، مخاطبا المقاومة، "فلتبقى أيديكم على الزناد يا حراس الجمهورية ويا مقاومة يمنية ويا رجال الجمهورية والعروبة".

وأضاف المدي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "الكهنوت الحوثي لاعهد له ولا ميثاق، ستذكرون كلامي".

وتابع "استعدوا ولا تلتفتوا لماحدث في السويد".

وزاد "فلتكن بنادقكم ومدافعكم محشوة وجاهزة لضرب رقاب المليشيات التي لا تؤمن إلابالقوة والغدر".

وقال "لن تحكمنا يا حوثي ولن ندخل صنعاء إلا مجمهرين وليس مفاوضين".

واستطرد "وقد لا تلحق حينها إزالة شعارات الصرخة وحق الولاية والرنج الأخضر من فوق السيارات والمنازل التي سرقتها ومن فوق وجهك السلالي الطائفي الغدّار".

واختمم "اليمن ستتحرر والدولة ستعود، ولن تحصد أكثر من لعنات الشعب اليمني وأجياله اللاحقة".