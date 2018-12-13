محافظ مأرب يطلع على سير الأعمال في شارع الأربعين جنوب المدينة

اطلع محافظ مأرب سلطان العرادة اليوم على اعمال التنفيذ للمرحلة الثانية من شارع الأربعين الممتد من جنوب مدينة مأرب حتى تقاطع شارع صرواح مع شارع الاربعين الممتد الى مدينة الروضة، وبطول خمسة كيلو مترات.

وخلال الزيارة استمع المحافظ العرادة من رئيس المكتب الفني الدكتور علي الجبل ومدير عام مكتب الاشغال العامة المهندس عبدالودود المذحجي إلى شرح عن أعمال التنفيذ التي تشمل الشق والتعبيد والسفلتة في إطار البدء بتنفيذ المخطط العام لمحافظة مأرب الذي تم اطلاقه أواخر الشهر الماضي، وانزاله على ارض الواقع بفتح الخطوط الرئيسية في المخطط والشوارع الكبيرة كمرحلة أولى.

هذا وقد شدد المحافظ على اهمية الالتزام بالمخطط وما تضمنه من قطاعات ومناطق ووحدات جوار بما يحفظ المظهر العام لمدينة مأرب وتمكين السلطات المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين.

كما شدد على أهمية الاسراع في تنفيذ فتح الشوارع الكبيرة لما لها من أهمية في فك الكثير من الاختناقات المرورية التي تشهدها مدينة مأرب لتجد المركبات والآليات متنفسا لها للمرور حول مدينة مأرب دون معوقات إلى جانب خلق فرص عمل وتنشط الأعمال التجارية والاستثمارية في المحافظة.

رافقه خلال الزيارة وكيل المحافظة علي محمد الفاطمي.