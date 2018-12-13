بالصور.. جامعة الجند بتعز تقيم حفل استقبال الطلاب المستجدين

برعاية معالي وزير التعليم العالى أ.دحسين باسلامة ومحافظ محافظة تعز الدكتور أمين أحمد محمود أقامت صباح اليوم جامعة الجند للعلوم والتكنولوجيا حفل استقبال الطلاب المستجدين للعام الجامعي ٢٠١٨ - ٢٠١٩م وبحضور السلطة المحلية ممثلة بوكيل المحافظة الدكتور عبدالحكيم عون ومدير عام مكتب الشباب والرياضة الاستاذ ايمن المخلافي وعدد من الاكاديميين ورؤساء الجامعات.

وألقى وكيل المحافظة الدكتور عبدالحكيم عون كلمة السلطة المحلية قائلاً : إن السلطة المحلية تعمل من أجل الرقي بالعملية التعليمية ودعم المتميزين الذين يعول عليهم تنشيط الإسهام في رفع مستوى التأهيل والبحث العلمي على طريق التنمية الشاملة، في ظل الدولة الإتحادية الحديثة مؤكداً على أن السلطة المحلية لن تألوا جهدآ عن دعمها ومساندتها للجانب التعلمي وتذليل الصعاب أمامهم.

وعبر وكيل المحافظة عن الشكر والتقدير لرئاسة جامعة الجند للجهود الكبيرة التي بُذلت وتبذل من خلال تأسيس الجامعة مؤكداً بأن الاهتمام بالتعليم نابع من إيماننا بأن الشعوب لا تنهض إلا بالعلم، وبأن الأجيال المتعلمة محصنة من كل الأفكار الخاطئة والهدامة، وبعيدةً كل البعد عن الدعوات المليشاوية و الإرهابية والطائفية التي تتبناها اليوم ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأشاد وكيل المحافظة بما لمسه من أداء في الجامعة وكفاءة في كادرها التعليمي والإداري مؤكداً على ضرورة أن تكون مخرجات الجامعة بذات المستوى العالي من الكفاءة ومشبعة بحب الوطن وخدمته وقادرة على فرض نفسها بمؤهلات خريجيها واقتدارها في سوق العمل الذي لا مكان فيه لأحد سوى المتفوقين.

من جهته ، عبر رئيس جامعة الجند ، د. محيي الدين القباطي، في كلمته، نيابة عن كادر جامعة الجند عن سعادته في هذا الحفل وما سيكون له من أثر إيجابي ودافع كبير للإنجاز والتميز.

داعياً الطلاب والطالبات إلى بذل جهود أكبر للترقي في سلم التعليم العالي، كونهم نواة المستقبل القريب، وأدوات بناء الوطن.

كما تخلل الحفل عرض " ريبورتاج" تضمن مراحل تأسيس جامعة الجند ، تلته العديد من الفقرات الإنشادية والمسرحية الهادفة.