شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : انهيار متسارع وغير مسبوق للدولار والسعودي بعد دقائق من توقيع اتفاق السويد .. الريال اليمني يواصل ارتفاعه الى هذا المستوى..شاهد اسعار الصرف الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تراجعت أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني بشكل بسيط، خلال تداولات صرف العملات في العاصمة المؤقتة عدن ،قبل قليل، حيث أكدت مصادر مصرفية، تراجع سعر الدولار الأمريكي بشكل مفاجئ وطفيف في تعاملات اليوم في عدن وصنعاء وغيرهما وبحسب أفادة المصادر فإن أسعار الدولار الأمريكي والريال السعودي أمام الريال اليمني كالتالي : الدولار الأمريكي شراء : 525 بيع : 515 الريال السعودي شراء : 130 بيع : 120

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : انهيار متسارع وغير مسبوق للدولار والسعودي بعد دقائق من توقيع اتفاق السويد .. الريال اليمني يواصل ارتفاعه الى هذا المستوى..شاهد اسعار الصرف الان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .