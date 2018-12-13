شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:أول تعليق للامارات العربية المتحدة على نتائج مشاورات السويد بين الشرعية والحوثين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعليق عاجل على ماتعلنه الامم المتحدة عن اتفاق السويد، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور انور قرقاش ان بلاده تدعم السلام بين اليمنيين، وان التحالف “أوفى بالتزامه بتجنيب مدينة الحديدة ومينائها العمليات العسكرية حفاظاً على أرواح المدنيين والبنية التحتية الإنسانية".

واضاف في سلسلة تغريدات علی حسابه في تويتر إن “الضغط العسكري المتمثل بتواجد 5000 جندي إماراتي مع القوات اليمنية واستعدادهم لتحرير ميناء الحديدة شكل الضغط المطلوب على الحوثيين وأجبرهم على التعامل بواقعية والقبول بالحل السياسي”.

وتمنى وزير الدولة الإماراتي “استمرار هذه الخطوات والجهود لضمان استقرار اليمن وازدهاره".

وفيما اعلن انه “اليوم بإمكان الميناء ممارسة دوره المهم على الصعيدين التجاري والإنساني".

فقد حيا “قوات التحالف العربي والقوات اليمنية الباسلة، وتحية اعتزاز وفخر بتضحياتهم وبطولاتهم التي شكلت حالة من الضغط المستمر على الحوثيين وأدت إلى هذا الإنجاز الذي تحقق اليوم".