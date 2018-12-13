صحافي سعودي يكشف أبرز بنود اتفاق ميناء ومدينة الحديدة

قال الصحفي السعودي، عبدالعزيز الخميس، اليوم الخميس، إن "المحادثات في السويد تتقدم بشكل رائع".

وأضاف الخميس في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "وهناك اتفاقات تنص على تسليم ميناء الحديدة للشرعية اليمنية وبعون من الأمم المتحدة وايضا فتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية على أن تمر عبر مطار عدن وسيئون للتفتيش، وتقدم مهم لم يتم الا بالانتصارات العسكرية"..

وأوضح أن" الانتصارات العسكرية للتحالف العربي والجيش اليمني شكلت ضغطا على ميليشيا الحوثيين وقادتهم الى السويد".

وتابع "نأمل أن تنتهي الأزمة بعودة الشرعية وحقن دماء اليمنيين وايقاف العبث الايراني في اليمن، مع أن يدعم العالم بناء اليمن بعد أن يتوافق أهله على حكومتهم ونظام حكمهم".

وكشف عن" أبرز نقاط الاتفاق فيما يخص ميناء ومدينة الحديدة، منها "وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانيها " الحديدة ، الصليف ، رأس عيسى"

، تعزيز وجود الامم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى".

ومضى "الالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية لكلا الطرفين، وتسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع، فتح الممرات لوصول المساعدات الإنسانية، إيداع جميع إيرادات الموانئ في البنك المركزي، إزالة جميع المظاهر العسكرية في المدينة،وتعزيز وجود الأمم المتحدة في الحديدة وموانيها".

واختتم "رجال التحالف العربي قدموا الغالي والنفيس وقاتلوا بكل شجاعة واقدام، ويحصد اليمنيون الان نتائج نضالهم، تخليص الحديدة من الفرس وأذنابهم يوم عظيم للعرب... والأيام المقبلة اجمل".