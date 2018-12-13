شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد السلام: لن نقبل بهذا الأمر! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال محمد عبد السلام رئيس الوفد التفاوضي للمليشيات الحوثية الموالية لإيران، إنهم قبلوا الإطار التفاوضي للحل السياسي الذي قدمه المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث، لكن الحكومة اليمنية رفضت النقاش حوله في الوقت الحالي.

وقال عبد السلام في مؤتمر صحفي عقب الجلسة الختامية لمشاورات السويد، إن وفدهم قدم تنازلات كبيرة فيما يتعلق بالحديدة، إلا أن الحكومة اليمنية رفضت أن تقدم تنازلات لها في مطار صنعاء معلنًا استعدادعم للسماح بدور لوجستي للأمم المتحدة في مطار صنعاء.

وبموجب الاتفاقيات في مشاورات السويد، سلم الحوثيين إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة، وهو مخالفة لشعاراتهم التي ترفض احتلال اليمن، وتقول إنها تقاتل أمريكا وإسرائيل.

وتعني إدارة الأمم المتحدة أن يشارك في إدارتها جنسيات دولية عدة من ضمنها بريطانيا وإسرائيل وأمريكا.

وفيما يخص الاتفاق على أن يعمل مطار صنعاء للرحلات الداخلية، قال عبدالسلام، إن مطار عدن غير آمن وهناك إجراءات تعسفية ومن أجل ذلك رفض الحوثيين الرحلات عبر مطار عدن حصريًا.