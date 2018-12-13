شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علي عبدالله صالح يبعث برسالة إلى الشيخ سلطان البركاني.. وهذا ما جاء فيها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث السفير أحمد علي عبدالله صالح رسالة عزاء ومواساة إلى الشيخ سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، وعبد الرحمن البركاني وكافة آل البركاني في وفاة سلطان عبد الرحمن البركاني الذي وافاه الأجل وهو في مقتبل العمر إثر إصابته بمرض عضال.

وعبر السفير أحمد علي عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب، راجياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.