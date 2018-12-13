شكرا لقرائتكم خبر عن اليماني يصدم الشرعية بهذه التغريده والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الخارجية خالد اليماني في تغريده له على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر وصف بها رئيس وفد الانقلابيين محمد عبدالسلام بأخيه.
نص التغريده
(هذا ماقلته للسيد الأمين العام للأمم المتحدة عندما حاول تقريبي ومحمد عبدالسلام للمصافحة: "لا داعي للتقريب فيما بيننا فهذا أخي، رغم انقلابه على الدولة وتدميره للوطن وتسببه بهذه المأساة الإنسانية، إلا أنه يظل أخي)
شكرا لقرائتكم خبر عن اليماني يصدم الشرعية بهذه التغريده على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .