شكرا لقرائتكم خبر عن اليماني يصدم الشرعية بهذه التغريده والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الخارجية خالد اليماني في تغريده له على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر وصف بها رئيس وفد الانقلابيين محمد عبدالسلام بأخيه.

نص التغريده

(‏هذا ماقلته للسيد الأمين العام للأمم المتحدة عندما حاول تقريبي ومحمد عبدالسلام للمصافحة: "لا داعي للتقريب فيما بيننا فهذا أخي، رغم انقلابه على الدولة وتدميره للوطن وتسببه بهذه المأساة الإنسانية، إلا أنه يظل أخي)