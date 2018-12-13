شكرا لقرائتكم خبر عن اليماني يكشف عن الطرف الذي سيستلم الحديدة فور انسحاب الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس وفد حكومة الحوثيين المحاور في السويد ان اتفاق الشرعية والحوثيين بشأن الحديدة يعد انجاز لأنه يتضمن انسحاب الحوثيين للمرة الأولى.

وقال اليماني : سنذهب لجولة الجديدة من المفاوضات في حال تنفيذ الحوثيين ما تم الاتفاق عليه.

ولفت : نريد أن نرى مشروعا متكاملا لرفع الحصار عن مدينة تعز ووقف القصف.

مؤكدا : لا يبنغي التفكير في الذهاب إلى جولات قادمة ما لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذه الجولة, و سيتم إنشاء لجنة برعاية الأمم المتحدة لرفع الحصار عن تعز.

وقال خالد اليماني وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي أن مدينة الحديدة ستعود إلى السلطة الشرعية عبر المؤسسات القائمة فيها، عقب الاتفاق على انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

واضاف خلال مؤتمر صحفي في مشاورات السويد: أن الاتفاق حول الحديدة والأسرى يتوقع تنفيذهما لأن هناك التزامات دولية، معتبرا الحديدة مشروع المستقبل لانهاء الانقلاب وعودة سلطات الدولة.

وأشار إلى أن تعنت الانقلاب افشل فتح مطار صنعاء عقب رفض المليشيا تسيير رحلات داخلية، وكذا الأمر بالنسبة للملف الاقتصادي حيث عرقلت المليشيا تسليم مرتبات الموظفين.