اعتراض وتدمير صاروخين أطلقهما الحوثيون باتجاه مدينة مأرب

إعترضت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي اليوم الخميس صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه مدينة مأرب.

وقالت مصادر "أن منظومة الباتريوت الجوية دمرت الصواريخ قبل سقوطها في المدينة".

وتعمد ميلشيات الحوثي الانقلابية على استهداف المناطق السكنية التي تسيطر عليها قوات الشرعية بالصواريخ البالستية ما بين الحين والآخر، في العادة تعترضها منظومة الدفاع الجوي.

وتحتضن مدينة مأرب آلاف الأسر النازحة من مناطق سيطرة الحوثيين، وتعد مقر لقوات الجيش الوطني منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر 2014.