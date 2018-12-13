اتفاق بانسحاب الحوثيين من الحديدة والميناء خلال 14 يوما وإيصال المساعدات لتعز

توصلت المشاورات اليمنية في السويد إلى "اتفاق بانسحاب الحوثيين من الحديدة والميناء خلال 14 يوما"

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس - في تصريحات رصدها" الخليج 365" - "توصلنا لاتفاق بشأن ميناء الحديدة يقضي بإخراج القوات المتحاربة من مدينة الحديدة".

كما تم الاتفاق بشأن إيصال المساعدات لمدينة تعز.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة، " ما تم في مباحثات السويد خطوة مهمة لصالح الشعب اليمني"

وذكر "هناك بعض القضايا العالقة يجب العمل على حلها لصالح الشعب اليمني".

وأشار إلى أن" جولة أخرى من المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين ستعقد في شهر يناير المقبل".

إلى ذلك نقلت سكاي نيوز عربية عن مصادر حكومية قولها إن "اتفاق الحديدة يقضي بانسحاب الحوثيين من المدينة والميناء خلال 14 يوم".

وأضافت المصادر الحكومية مقترح الأمم المتحدة في تعز يقضي بفتح خط الحوبان تعز صنعاء لتسهيل المساعدات.

وكانت وسائل إعلام بثت" مصافحة بين وزير الخارجية خالد اليماني ورئيس وفد الحوثيين محمد عبدالسلام في مباحثات السويد.