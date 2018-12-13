البيضاني: نصف اتفاق بشأن الحديدة

قال الصحافي، صالح البيضاني، اليوم الخميس، "نصف اتفاق بشأن الحديدة من دون التوقيع عليه رسميا من قبل الوفدين"،في إشارة لوفد الحكومة والحوثيين.

وأضاف البيضاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" - "وتنص مسودة الإتفاق على تسليم الموانئ الثلاثة: الحديدة ورأس عيسى والصليف لإشراف الأمم المتحدة في المرحلة الأولى".

وتابع "أثبتت جولات الحوار اليمني بدء من وثيقة العهد والاتفاق، مرورا بمؤتمر الحوار الوطني، ووصولا لإتفاق السلم والشراكة، إن الشيطان يكمن في التنفيذ!".