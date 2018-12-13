رئيس وفد الإنقلابيين يقر تعنتهم باتفاق مطار صنعاء ويوضح بشأن الحديدة

أقر رئيس وفد الإنقلابيين في مشاورات السويد، اليوم الخميس، "بتعنتهم بشأن اتفاق مطار صنعاء". وقال عبدالسلام في تصريحات رصدها "الخليج 365" - "الأمم المتحدة ستقوم بدور رقابي للسفن في ميناء الحديدة". وذكر رئيس وفد الإنقلابيين، "توصلنا إلى وقف إطلاق نار في الحديدة وموانئها وإعادة انتشار مشترك".

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