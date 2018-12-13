عاجل .. شهداء بقصف حوثي استهدف حافلة نقل دولي بقانية (صور)

تعرضت حافلة نقل دولي تابعة لشركة النقل الجماعي اليمني الدولي لمقذوف أطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم الخميس تزامن مع مرور الحافلة بمنطقة قانية بين محافظتي مأرب والبيضاء .

وقال مراسل "الخليج 365" إن مقذوف أطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية تزامن سقوطه مع مرور حافلة تابعة لشركة النقل الجماعي اليمني الدولي في منطقة قانية جنوب مأرب، مما تسبب في وقوع شهداء وجرحى بين المسافرين وتضرر الحافلة .

وأوضح المراسل إن الحافلة تعرضت للمقذوف أثناء مرورها بمنطقة قانية مع الطريق الرابط بين محافظتي مأرب والبيضاء والذي يعد الوحيد الذي يربط صنعاء والمحافظات الشمالية بالمحافظات الشرقية والسعودية ودول الخليج .

وأكد إن القصف أسفر عن وقوع شهداء وجرحى في أوساط المسافرين تم نقلهم إلى أقرب مستشفى في المنطقة .

وحصل "الخليج 365" على صور تظهر آثار الدمار الذي خلفه المقذوف في الحافلة وآثار دماء عدد من الركاب الذين كانوا يجلسون في المقاعد المتوسطة بالحافلة .