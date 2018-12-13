ماذا قال محمد العرب عن الاتفاقات في السويد؟

قال الإعلامي محمد العرب مراسل قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الخميس،" خسرت مليشيا الحوثي الكثير من الكوادر البشرية والأسلحة والمنصات وكذلك المدن والمساحات الشاسعة على التراب اليمني فأذعنت وانصاعت للمشاورات".



وأضاف العرب في سلسلة تغريدات رصدها "الخليج 365" - "يرضخ الحوثي للمشاورات بسبب الضغط العسكري على مليشياته في كل الجبهات".

وزاد "تشكل الانتصارات العسكرية التي حققتها قوات الجيش الوطني في الحكومة اليمنية بإسناد كبير من تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية, تشكل أقوى حلقات الضغط على مليشيا الحوثي المدعومة من إيران".

وبين أن "الحكومة اليمنية بفضل الله ثم بدعم وإسناد التحالف تحقق انتصارات دبلوماسية سبقتها ورافقتها انتصارات عسكرية على الأرض".

وأشار إلى أن" الانتصارات الشرعية أهم الاسباب التي دفعت مليشيا الحوثي للحضور أصلاً إلى مشاورات السويد بإذعان بغية الوصول إلى مخرج يخفف عنها الضغط العسكري".



وزاد "تقدم القوات الحكومية في كل الجبهات وخصوصاً في الحديدة وصعدة أثمر رضوخاً حوثياً في المشاورات رغم شهرته في المراوغة والمماطلة" .

وذكر "الحديدة مع مينائها تعتبر شرياناً أساسياً تتغذى منه المليشيا وتتنفس ولذلك الضغط العسكري فيها جعل الحوثيين ينصاعون للمشاورات".



ولفت إلى أن" المشاورات التي وصفتها وزيرة الخارجية السويدية بالإيجابية أثمرت فيها جهود الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة من التحالف في الوصول إلى نتائج بخصوص مطار صنعاء وميناء الحديدة".



وقال "أكد أعضاء الوفد الحكومي في مشاورات السويد على التعاطي بإيجابية مع الجوانب الإنسانية وما يخدم المواطنين، وفي الوقت نفسه عدم التفريط بالسيادة أو الانتقاص منها"..



واستطرد العرب" تنص الاتفاقات في السويد على فتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية على أن يتم تفتيشها في مطاري عدن وسيئون بإشراف الشرعية والتحالف".

ومضى "تنص الاتفاقات على وجوب انسحاب المليشيا الحوثية من ميناء الحديدة وتسليمه للحكومة بصفتها الممثل الشرعي للجمهورية اليمنية مع تعزيز دور الأمم المتحدة".



ولفت إلى أن" الحكومة اليمنية قد استطاعت تحقيق انجاز دبلوماسي نتج عن انجازات عسكرية كبيرة يمكن من خلالها إعادة الأمور إلى نصابها".

وتابع "استطاعت الحكومة اليمنية بفضل الله ثم بالصبر والتمسك بالحق ودعم الأشقاء من تحقيق نجاح ملموس في طريق إعادة الحقوق للمواطن اليمني الذي عانى الويلات من مليشيا الحوثي واستهتارها بالقيم الإنسانية".

وشدد على أن "المتابع للشأن اليمني يدرك أهمية الانتصارات العسكرية والضغط القوي في الجبهات المختلفة في انصياع مليشيا الحوثي وحضورها للتشاور"..



وقال" للنصر العسكري دوره في رضوخ المليشيا الحوثية لآلية فتح مطار صنعاء وتسليم ميناء الحديدة وعودة الموظفين في الحكومة الشرعية".



واختتم "يلحظ المتابع الانحدار الكبير والمتسارع في المعنويات لدى المليشيا والفرق الشاسع بين خطابها في بداية الأحداث وخطاباتها في الوقت الراهن".