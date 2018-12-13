آل جابر : جهود التحالف العربي أثمرت عن التوصل لإتفاق بشأن الحديدة

أشاد سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، بجهود التحالف العربي الدعم للشرعية في اليمن، ودوره في إرغام الحوثيين للجلوس على طاولة الحوار .

وقال آل جابر في تغريدة له بتويتر، "أثمرت جهود التحالف الداعم للشرعية في اليمن الى ارغام الحوثيين بالجلوس على الطاولة مع الحكومة اليمنية في مشاورات السويد" .

وأكد أنه تم التوصل الى اتفاقات برعاية الامم المتحدة تهدف الى معالجة الوضع الإنساني من خلال الانسحاب من مدينة وميناء الحديدة ،وكذلك تعز وإطلاق آلاف المحتجزين والأسرى.

وبحسب مصادر إعلامية فقد أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غويتريس، أنه تم التوصل في ختام مشاورات السويد إلى إتفاق نهائي بين الشرعية والميليشيات الإنقلابية بشأن ميناء الحديدة .

وكانت الشرعية قد أصرت على ضرورة إنسحاب الميليشيات من الحديدة وتسليم المدينة لقوة أمنية من وزارة الداخلية وكذا تسليم الميناء لوزارة النقل .