تدشين بناء أول مدينة سكنية في مأرب بتكلفة 300 مليون دولار (صور)

دشن محافظ مارب اللواء سلطان العرادة،اليوم،بدء الأعمال الانشائية للمرحلة الأولى من مدينة سبأ السكنية والتجارية التابعة لشركة زبين التجارية البالغ تكلفتها 300 مليون دولار أمريكي كأول مدينة سكنية وتجارية حديثة في المحافظة.

وخلال التدشين استمع المحافظ العرادة من المستثمر زبين والشركة المنفذة سكاي لاين للمقاولات والتطوير العقاري التي تتولى تنفيذ الأعمال الانشائية للمدينة السكنية والتجارية، إلى شرح مفصل عن المدينة التي تبلغ مساحتها الإجمالية 800 الف متر مربع واطلع على المخطط العمراني للمدينة والتي تضم مناطق تجارية وفنادق سياحية وأبراج سكنية ومكاتب شركات تجارية وفلل سكنية متعددة المستويات لتناسب فئات اقتصادية مختلفة بتصاميم موحدة.

كما تتضمن المخططات أماكن ومباني للخدمات العامة من مدارس ومراكز صحية ومناطق ترفيهية وأسواق وحدائق ومساجد ، إلى جانب شمولية المخططات بخدمات الصرف الصحي والكهرباء وغيرها من البنى التحتية.

وأشار المستثمر زبين إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ المدينة السكنية ستوفر نحو 1500 فرصة عمل دائمة ومؤقته.

كما طاف المحافظ بالمدينة السكنية واطلع على الأعمال الجارية في تنفيذ عدد من الفلل السكنية والسوق التجاري في أحد مربعات المدينة وبنماذج موحدة ومتميزة تعطي طابعاً حضارياً رائعاً..معبراً عن سعادته لتدشين أعمال التنفيذ لهذه المدينة السكنية والتجارية القائمة على أحدث المخططات ووفق أفضل المعايير والمواصفات برأس مأل ومستثمرين محليين خاصة بعد اعتماد المخطط العام لعاصمة المحافظة ( الماستر بلان) لتكون عاصمة نموذجية.

واشار إلى حاجة المحافظة في الاستثمار العقاري والتي ستعمل الى النهوض بالمحافظة وعاصمتها من خلال خلق فرص عمل والالتزام بالمخطط الحضري للمدينة واعطاء نماذج رائعة للمظهر العام للبناء ، كما يعزز من عملية زيادة الانشطة والاستثمارات والتنمية في المحافظة في مختلف المجالات التي تعد بكرا وواعدة بالفرص الاستثمارية.

ودعا المحافظ العرادة رجال الاعمال ورؤساء الاموال إلى الاستثمار في المحافظة التي تنعم بالأمن والاستقرار وسيادة القانون.. مؤكدا أن السلطة المحلية ستقدم كل الدعم والتسهيلات للمستثمرين.

رافقه خلال الزيارة وكيل المحافظة علي محمد الفاطمي ورئيس المكتب الفني الدكتور علي الجبل ومدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق المهندس عبدالودود المذحجي وقائد فرع قوات الامن الخاصة بالمحافظة العقيد عبد الغني شعلان.