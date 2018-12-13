الإمارات .. بعثة فرنسية تكتشف قطع أثرية في أم القيوين

أعلنت بعثة فرنسية تقوم بأعمال التنقيب عن الأثار، عن إكتشاف قطع أثرية جديدة في إمارة أم القيوين بدولة الإمارات، وذلك في ختام مشروعها للموسم الحالي الذي أستهدف فتح مجسات اختبارية في 8 مواقع أثرية جديدة بالتعاون والتنسيق مع دائرة السياحة والآثار بأم القيوين.

وقالت علياء الغفلي مدير عام دائرة السياحة والآثار بأم القيوين أن هذه التنقيبات الجديدة تعد إضافة مميزة لخارطة أم القيوين الأثرية حيث تم إرسال عينات من الرمال والأصداف إلى مختبر جامعة السوربون بفرنسا لعمل /تحليل الكربون 15 /وتحديد التواريخ الدقيقة للمواقع.

وأوضحت رانيا حسين قنومة رئيسة قسم الآثار بالدائرة أن جميع المواقع تعود إلى العصر الحجري و تم العثور على مجموعات من كسر الصوان وفخار العبيد ..مؤكدة حرص الدائرة على ربط مواقع العصر الحجري ببعضهم والمقارنة بينهم حتى يتم تحديد صورة تخيلية أكثر وضوحاً عن مجتمعات استيطان العصر الحجري الحديث.