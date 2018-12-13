محمد المسوري يتساءل : هل ستلتزم الميليشيات بتنفيذ إتفاقات السويد ؟!

تساءل المحامي المعروف، محمد المسوري، عن حقيقة إلتزام ميليشيا الحوثي الإنقلابية بتنفيذ إتفاقات المشاورات التي إختتم اليوم في العاصمة السويدية ستوكهولم .

وقال في تغريدة له بتويتر، "موافقة الحوثي على الإنسحاب من الحديدة في إختتام مشاورات ستوكهولم خطوة ممتازة جدا...ولكن، هل سيتم التنفيذ الفعلي؟أم أنها مجرد وعود كما تعودنا منهم في عدم الوفاء بما يلتزمون به؟" .

وأضاف "تجاربنا معهم كثيرة. ومع ذلك نسأل الله أن يعم السلام والأمن والإستقرار. وتعود اليمن للحضن العربي".

وأعلن أمين عام الأمم المتحدة إنطونيو غويتريس، عن إتفاق بين الشرعية والميليشيات الإنقلابية، على إنسحاب الأخير من ميناء ومدينة الحديدة وتسليمه للقوات الشرعية .