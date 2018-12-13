شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي يمني يكشف عن ”الشيطان“ في مشاورات السويد وعلاقته بانسحاب الحوثيين من الحديدة؟!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يحاول مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن جريفيث تجنب هجوم شامل على الحديدة التي احتشدت قوات التحالف على مشارفها ويطلب من الجانبين الانسحاب من المدينة. ويشمل اقتراح جريفيث تشكيل هيئة انتقالية لإدارة المدينة والميناء ونشر مراقبين دوليين.

ورد مروان دماج وزير الثقافة اليمني على سؤال عما إذا كانت الحكومة يمكن أن توافق على هذا الاقتراح قائلا إنه ما زال يجري بحثه. ويتفق الجانبان على أن يكون للأمم المتحدة دور في الميناء، وهو نقطة دخول معظم واردات اليمن التجارية والمساعدات الحيوية، لكنهما يختلفان بشأن من يسيطر على المدينة. ويريد الحوثيون أن تصبح الحديدة منطقة محايدة في حين ترى حكومة هادي أن المدينة ينبغي أن تكون تحت سيطرتها باعتبار ذلك شأنا من شؤون السيادة.

وبحسب رويترز، قال دبلوماسي طالبا عدم ذكر اسمه ”الشيطان يكمن في التفاصيل.. إلى أي مدى سيكون الانسحاب (من الحديدة)، التسلسل، من يحكم ويوفر الخدمات“. وما زال يتعين على الجانبين الاتفاق على دعم البنك المركزي وتشكيل هيئة حكم انتقالية بعد الاتفاق على مبادلة أسرى قد يصل عددهم إلى 15 ألفا.