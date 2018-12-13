شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل - اتفاق على «انسحابات» من الحديدة وفشل اتفاق «مطار صنعاء» ومشاورات السويد تنتهي بمصافحة بين «اليماني وعبدالسلام» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اختتمت قبل قليل (الثالثة عصرا) مشاورات السويد بمصافحة بين رئيسي وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين .

واعلن الامين العام للامم المتحدة عن التوصل الى اتفاق بشأن ميناء الحديدة وتعز وملف الاسرى ،دون مزيدا من التفاصيل.

وفي هذا الصدد كشفت مصادر في المفاوضات اليمنية في العاصمة السويدية ستوكهولم، أنه جرى اتفاق بشأن الحديدة يقضي بانسحابات مُتبادلة لقوات الطرفين من شارع الخمسين بمسافة نصف كيلومتر، لفتح ممر لإدخال المساعدات الإنسانية.

من جهة أخرى، أكدت المصادر فشل الاتفاق بشأن فتح مطار صنعاء، جرّاء رفض الحوثيين تسيير الرحلات عبر مطاري عدن وسيئون جنوب اليمن.