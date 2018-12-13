شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: ماحقيقة اشتعال مطار صنعاء الدولي"مصدر خاص يكشف ذالك" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر أن مطار صنعاء الدولي، اشتعلت فيه النيران قبل قليل .

واكد انه ما يزال الدخان يتصاعد بشكل كثيف داخل مطار صنعاء الدولي، وتحديداً أمام صالة المغادرة منذ نحو ساعة ظهر وحتى اللحظة دون معرفة الاسباب المؤدية لذلك . ونفت مصادر خاصة حدوث اي حريق داخل مطار صنعاء ، وانه لاصحة لذالك الخبر.

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