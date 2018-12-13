شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..تصاعد قيمة الريال اليمني امام العملات الاجنبية في اسواق الصرافة في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصلت عملية التارجح في اسواق الصرف حيث لوحظ تصاعد قيمة الريال اليمني امام العملات الاجنبية في اسواق الصرافة خصوصا في صنعاء وعدن والتي تشير الى ان سعر الشراء في محافظة عدن كالتالي : الدولار الأمريكي: 522 ريال الريال السعودي: 139 ريال فيما أسعار البيع بالعاصمة المؤقتة عدن الدولار الأمريكي = 535 ريال الريال السعودي= 142 اما سوق الصرافة في صنعاء فقد كانت على النحو التالي الشراء – الدولار الأمريكي: 522 ريال – الريال السعودي: 138 ريال البيع – الدولار الأمريكي = 535 ريال – الريال السعودي= 142 ريال



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