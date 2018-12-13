شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. وفد الحوثي في السويد يشترط تغيير اسم الجمهورية اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر لشبكة أبابيل الاخبارية ان وفد الحوثيين في مشاورات السويد اشترط استبدال اسم الجمهورية اليمنية باسم دولة اليمن قبل التوقيع على اي اتفاقيات قد تفضي إلى السلام في البلاد التي تطحنها الحرب منذ أربع سنوات

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