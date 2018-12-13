السفير أحمد علي صالح يعزي البركاني في وفاة حفيده سلطان

بعث السفير أحمد علي عبدالله صالح برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، وعبد الرحمن البركاني وكافة آل البركاني في وفاة سلطان عبد الرحمن البركاني الذي وافاه الأجل وهو في مقتبل العمر إثر إصابته بمرض عضال.

وعبر السفير أحمد علي عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب، راجياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان سلطان عبد الرحمن سلطان البركاني توفي أثناء تلقيه العلاج في احد المستشفيات خارج البلاد إثر مرض عضال ألم به.