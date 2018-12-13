شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الامم المتحدة تعلن التوصل إلى اتفاق جديد بين وفدي الشرعية والحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن غوتيريش الامين العام للامم المتحدة اليوم الخميس 13 ديسمبر2018م التوصل إلى اتفاق حول ميناء الحديدة.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي من السويد (تابعه أرب برس) قبل قليل ان الاتفاق اليوم يعني الكثير لليمنيين وللعالم بأسره.

واضاف : الأطراف الموجودة هنا اليوم لديها إمكانية لتغيير الوضع وقد حققت نتائج جيدة.

وبشأن تعز قال غوتيريش: توصلنا إلى تفاهم لتخفيف حدة التوتر في تعز.

واشار الى انه تم الاتفاق على وضع إطار لتنفيذ كل ما تم التوصل إليه.

وقال الامين العام : حددنا شهر يناير لكي تكون الأطراف جاهزة للتقدم في الملفات التي لا تزال موضع خلاف.

وتابع : حدود اليمن وبواباتها فتحت للاجئين الصوماليين ويجب الإشادة بسخاء الشعب اليمني.