مركز البحوث يصدر كتابا يكشف صناعة الحوثي للموت في اليمن.. صورة

أصدر مركز البحوث والتواصل المعرفي، كتاب "خلف أسوار الحرب"، حيث يستعرض انتهاكات المليشيات الحوثية لحقوق الإنسان في اليمن بين عامي 2014م و2017م.

وألف الكتاب مجموعة من الباحثين وتحدث الكتاب الذي جاء في 157 صفحة من القطع المتوسط، إضافة إلى ملخص للدراسة باللغة الإنجليزية في 22 صفحة.

وجاءت آلية الدراسة ورصدها بوصفها منهجاً وصفياً في استعراض التقارير التي أصدرتها المنظمات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية والأممية، البالغة 84 تقريراً منها 56 تقريراً لجهات ومنظمات وطنية، و28 تقريراً لمنظمات إقليمية ودولية، بينها ثلاث من منظمات الأمم المتحدة، بتحليل موجز يناسب طبيعة الدراسة الرامية إلى الإسهام في بناء ذاكرة جمعية لأعمال المنظمات الحقوقية، وتحليل حالة من حالات الحرب الوحشية التي تلبست رداء "الولي الفقيه" في إطار الفوضى التي أشاعها المشروع الإيراني المذهبي التوسعي.

واشتملت الدراسة في الكتاب على 18 فصلاً موزعة على 5 أبواب، رصدت أبرز الانتهاكات الحوثية الموصفة محلياً ودولياً كجرائم حرب أو جرائم إبادة أو جرائم ضد الإنسانية وكيف يصنع الحوثيون الموت فى اليمن ؛ إذ قام الباحثون بتقصي التكييف القانوني للانتهاكات المدروسة، وتحليل الرصد في الوصول إلى توصيات ذات قيمة، وملحقاً بوقائع أبرز الانتهاكات.